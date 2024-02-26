Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 15:30 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 15.20 claudio veloccia BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA E Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE SUCTE FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO CODE IN COMPLANARE TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STRADA STATALE SALARIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA TIVLI E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN ... (romadailynews)
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