Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 12:30 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CARREGGIATE DEL RACORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E ALLACCIO CON LA RomaTERAMO POI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN STERNA CODE TRA TRIONFALE E SELVA CANDITA E ALTEZZA CON LA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE IN ENTRATA SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA E SULLA VIA FLAMINIA QUI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SIU RALLENTA SUL VIADOTTO DELLA Roma FIUMICINO TRA L ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO INFINE A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN FILA PER I PENDOLARI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN ... (romadailynews)
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