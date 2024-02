Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CARREGGIATE DEL RACORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E ALLACCIO CON LATERAMO POI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN STERNA CODE TRA TRIONFALE E SELVA CANDITA E ALTEZZA CON LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE IN ENTRATA SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA E SULLA VIA FLAMINIA QUI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SIU RALLENTA SUL VIADOTTO DELLAFIUMICINO TRA L ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO INFINE A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN FILA PER I PENDOLARI ...