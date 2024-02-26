Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 08:45 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 08:30 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CARREGGIATE DEL RACORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E ALLACCIO CON LA RomaTERAMO POI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN STERNA CODE TRA TRIONFALE E SELVA CANDITA E ALTEZZA CON LA Roma FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE SEMPRE IN ENTRATA SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA E SULLA VIA FLAMINIA QUI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SIU RALLENTA SUL VIADOTTO DELLA Roma FIUMICINO TRA L ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO INFINE A SUD DELLA CAPITALE AUTO IN FILA PER I PENDOLARI ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN ... (romadailynews)
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
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