Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 08:15 (Di lunedì 26 febbraio 2024) VIABILITA’ 25 FEBBRAIO ORE 07:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON INIZIO DI SETTIMANA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE CREA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO FIANO RomaNO POI PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO A PARTIRE DAL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO AUTO IN FILA NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA POI INCOLONNAMENTI SEMPRE IN ENTRATA SULLA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA E SULLA VIA FLAMINIA QUI DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI INFINE A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO PER I PENDOLARI CHE RAGGIUNGOLO LA CAPITALE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL RomaNO FINO AL RACCORDO INFINE ALLE ORE 18:30 ALLO STADIO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 07 | 30
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
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