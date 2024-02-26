Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2024 ore 07:30 (Di lunedì 26 febbraio 2024) Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 MILANO-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 536 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO EPR Roma NORD IN DIREZIONE FIRENZE; UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA PER MONTESPACCATO STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PISANA; CODE ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; E PER I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SULLE DIRAMAZIONI Roma NORD E Roma SUD, CON INCOLONNAMENTI RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA TORRENOVA IN ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Regione Lazio, Rocca: "Lo stadio della Roma non rappresenta un problema per la viabilità"
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 25 FEBBRAIO 2024 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA ... (romadailynews)
Video di Tendenza
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma