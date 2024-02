Via Tolstoj | bambina di 5 anni investita da bici mentre attraversa sulle strisce

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano – Unadi soli cinqueè finita in ospedale dopo essere statada unain zona Lorenteggio poco dopo le 18 di oggi, lunedì 26 febbraio. La piccola, secondo quanto ricostruito, è stata travolta in via(all’altezza dell’incrocio con via Rondoni)va la stradapedonali insieme al padre. La bimba è caduta a terra e ha battuto la testa ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Laè stata soccorsa dal 118 e trasportata, cosciente, in codice giallo precauzionale alla Clinica De Marchi. Il padre è rimasto illeso, come anche il ciclista che ha riportato alcune escoriazioni. Gli accertamenti sono in carico alla Polizia Locale. Da stamani ...

