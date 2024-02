Via dei Tribunali a Napoli | Sai perchè si chiama cosi? Ecco la storia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Via dei, antica arteria di, celebre per, arte e le migliori pizzerie. Scopri perché è un simbolo della città. Via dei, una delle strade più evocative e vibranti di, si staglia come una colonna vertebrale nel tessuto storico della città. Anticamente nota come il Decumano Maggiore, questo assiale viale ha dato forma alla città fin dall’epoca greco-romana, evolvendosi nel fulcro della vita politica e commerciale. Via dei: Il Cuore Pulsante diNel dedalo di strade che definiscono il centro storico di, Via deisi erge come una testimone vivente dell’antichità della città. Questa strada, che segue il percorso del Decumano Maggiore tracciato oltre 2000 anni fa, è ...