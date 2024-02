Venti forti e mareggiate lungo le coste | l’allerta meteo gialla della Protezione Civile

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Laha emesso un nuovo avviso di condizionirologiche avverse per il Lazio, con particolare attenzione alla tarda serata di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, estendendosi per le successive 24-36 ore. Si prevede l’arrivo didaa burrasca provenienti dai quadranti meridionali, accompagnati da possibililemaggiormente esposte. Precipitazioni e Temporali in Arrivo Le previsioniindicano precipitazioni da sparse a diffuse, particolarmente concentrate sui settori centro-settentrionali e costieri. Questi fenomenirologici saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità e potrebbero essere accompagnati da frequente ...