Vela | Germani-Bertuzzi puntano in alto verso Parigi 2024 | “Almeno 6-7 equipaggi in lotta per le medaglie”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Janae Giorgiarappresenteranno l’Italia nel doppio acrobatico femminile 49erFX diai Giochi Olimpici di. L’o tricolore, già selezionato ufficialmente dalla FIV per le regate a cinque cerchi di Marsiglia dopo aver conquistato il pass non nominale grazie all’argento europeo dello scorso novembre a Vilamoura, ha avuto una crescita davvero notevole nell’ultimo triennio e si presenterà alle Olimpiadi con ambizioni da podio. Nell’ultima puntata di Sail2u, rubrica di Stefano Vegliani sul canale Youtube di OA Sport, le azzurre hanno rilasciato una lunga intervista toccando diversi temi interessanti legati all’attualità e al loro percorso agonistico, partendo però ovviamente dalla notizia della selezione olimpica anticipata e dai vantaggi di questa ...

Il Wirtschaftswoche, settimanale economico di Düsseldorf, ha pubblicato un sondaggio che mostra come oggi soltanto un decimo dei tedeschi ritenga che Kiev ... (api.follow)

Il Wirtschaftswoche, settimanale economico di Düsseldorf, ha pubblicato un sondaggio che mostra come oggi soltanto un decimo dei tedeschi ritenga che Kiev ... (strumentipolitici)

Il Wirtschaftswoche, settimanale economico di Düsseldorf, ha pubblicato un sondaggio che mostra come oggi soltanto un decimo dei tedeschi ritenga che Kiev ... (api.follow)

Tre bronzi per la storia: Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.ilnuovoterraglio

Vela, l’Italia ufficializza altri quattro equipaggi per le Olimpiadi: Tita-Banti, Renna, Maggetti e Chiavarini volano a Parigi 2024: Prende sempre più forma la Nazionale italiana di Vela che parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La FIV ha infatti annunciato altri quattro equipaggi selezionati per le regate olimpiche di Mar ...oasport

Malagò e il limite ai mandati: “Nessuna novità per ora” (ma non si arrende...): "Gli atleti azzurri qualificati a Parigi sono già 176 e per ora c'è una totale parità di genere perché sono esattamente 88 donne e altrettanti uomini". Lo ha annunciato il presidente del Coni, ...repubblica