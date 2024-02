Vannacci | la storia puzza | cosa c’è dietro la rappresaglia a cronometro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Confesserò che sulle accuse al generale grafomane Robertonon ci ho capito quasi niente; anzi, non ci ho capito un accidente di niente, e non credo di essere il solo. In compenso ho capito che spunta la luna, spunta il sole e ogni giorno che Dio manda in terra il fascicolo a suo carico si arricchisce: adesso pure l’istigazione all’odio, quando, al massimo, Il mondo al contrario dovrebbe venire processato solo per istigazione a scrivere; del resto, se scrive gente come Andrea Scanzi e Gino Cecchettin, tutto è lecito. Adesso manca solo il Codacons, quello che parte con un esposto ogni volta che Fedez scorreggia, a tempo di rap, e poi, povero generale, ha fatto il pieno. No, non ci ho capito granché dei crimini di cui è accusato: odio a parte, che è abbastanza risibile, avrebbe preso una indennità familiare quando era in Russia, mentre la famiglia restava in ...