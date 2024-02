Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale La Lega | “Queste indagini sono medaglie al merito”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 – Il generale dell'Esercito, Roberto, èa Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro “Il mondo al contrario”. Nei suoi confronti viene contestato il reato diall'odio. In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da associazioni. Il generale Robertoalla Borri Boocks di Termini durante la presentazione della nuova edizione del libro ''Il mondo al contrario'', Roma, 22 settembre 2023. ANSA/GIUSEPPE LAMI Nuovi guai Un procedimento che arriva a pochi giorno dalle accuse di peculato e truffa, in seguito agli esiti di un'ispezione svolta dallo Stato Maggiore della Difesa e trasmessi alla Procura militare sul suo periodo da addetto ...