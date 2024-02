Vandalismi al parco | la Lega alza la voce | ora basta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "atti di vandalismo, serve più controllo e attenzione ai giovani". Ladi Rholadopo l’ennesimo atto di vandalismo in città, questa volta neltra via Bolzano e via Pregnana e chiede all’amministrazione comunale di intervenire. "Abbiamo saputo da alcuni residenti del raid vandalico che ha danneggiato ilche si trova a pochi metri dalla scuola. Siamo preoccupati - dichiara Christian Colombo, consigliere comunale della-. Questi gesti non solo arrecano danni materiali, ma minano anche il senso di comunità e di sicurezza. In vista dell’estate occorre agire con fermezza attraverso il presidio delle forze dell’ordine, per far capire che la nostra città non può essere di pochi violenti ma uno spazio aperto a tutto". L’esponente leghista ...