Valutazione scuola primaria | Manzi PD | “Governo non metta in discussione il giudizio descrittivo”

Tornano le pagelle alle elementari: Ad appena tre anni dalla riforma, il Governo cambia i metodi di Valutazione sulla scuola primaria. Dalle valutazioni descrittive ai giudizi, in una scala da ottimo a insufficiente. Si ...cremonaoggi

Perché non esiste una scuola per imprenditori: Ad esempio, nelle scuole si potrebbero introdurre attività di orientamento e di Valutazione del potenziale dei giovani. Per valutare le potenzialità necessarie quali la perseveranza, l’attività, la ...quotidiano

Bocciatura con la media del 5,9: è legittima: vuoi il deficit comunicativo tra scuola e famiglia, vuoi, infine, la carenza di un’adeguata Valutazione circa il profilo scolastico del ragazzo [5]. Sulla scorta delle argomentazioni svolte, è ...laleggepertutti