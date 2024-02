Vallone +Europa | “Il grande centro con Renzi e Calenda è possibile”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La convention sugli Stati Uniti d’Europa organizzata sabato scorsa a Roma da ‘Più Europa’ ha rappresentato senza dubbio un momento di alta politica nazionale dove il Mondo Liberal-democratico italiano si è ritrovato attorno ad Emma Bonino ed al suo messaggio di unirsi e dare vita ad una lista di scopo per le prossime europee per contrastare la destra sovranista italiana ed europea”. – così in una nota Vittorio, Presidente Più Europa Benevento e componente dell’Assemblea Nazionale. L’alleanza con– Non è stata una fumata nera come qualcuno ha detto, è stata invece, a mio avviso , l’inizio di un momento diriflessione nel mondo liberal-democratico ed io personalmente, così come i leader del mio Partito, sono convinto che attraverso la nostra intellettuale, ...