Valeria Marini vittima di ingiustizie in tv | il suo segreto shock per Sanremo 2025 con Malgioglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La scintillanteha recentemente fatto delle rivelazioni sorprendenti riguardo al suo futuro nel mondo dello spettacolo. Ebbene sì, potrebbe non essere lontano il giorno in cui la vedremo sul palco diin una veste del tutto inedita. Scopriamo insieme cosa ha detto la showgirl durante la sua ultima apparizione televisiva. La celebreè stata recentemente ospite del programma Da noi... a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. Durante la chiacchierata, laha avuto modo di parlare della sua carriera e della sua recente esperienza a Tale e Quale Show speciale, in cui ha interpretato con Alba Parietti Sabrina Salerno e Jo Squillo nel brano "Siamo donne". Nonostante i numerosi successi e le molteplici competenze, la ...

Valeria Marini: «Sono stata vittima di ingiustizie in tv. Sanremo 2025 Si, ma come cantante in gara in coppia con Malgioglio»: Valeria Marini è stata ospite da Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera dove ha raccontato, insieme alla sua collega Alba Parietti, la sua carriera e la loro ultima partecipazione a Tale e ...leggo

Valeria Marini: «Sanremo 2025 Si, ma come cantante in gara in coppia con Malgioglio»: Valeria Marini è stata ospite da Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera dove ha raccontato, insieme alla sua collega Alba Parietti, la sua carriera e la loro ultima partecipazione ...corriereadriatico

"Ma quale lite...". Valeria Marini e Alba Parietti e la verità su Tale e Quale Show: Valeria Marini e Alba Parietti hanno getto acqua sul fuoco per spegnere il gossip scatenatosi la scorsa settimana a seguito della loro partecipazione a Tale e quale show versione Sanremo. Sabato ...ilgiornale