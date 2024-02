Valeria Marini | “Sanremo 2025? Sì | ma come cantante in gara in coppia con Malgioglio”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il toto-post Amadeus è ufficialmente iniziato e se da una parte si passano al setaccio i nomi di Antonella Clerici, Milly Carlucci, Paolo Bonolis e Carlo Conti per la conduzione, dall’altro c’èche, nel corso di un’intervista, ha risposto affermativamente a un suo ipotetico ritorno all’Ariston. “Tornerei, ma in un’altra veste”. Quando Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera le ha chiesto delucidazioni a riguardo,è stata più dettagliata: “Io non ho mai detto che mi sarei candidata, il giornalista mi ha chiesto se mi piacerebbe tornare ae ho risposto di sì, ma in un altro ruolo. Quale? Mi piacerebbe anche. Un duetto con? Mi piacerebbe, sì“. “Io a volte ho subito ...

