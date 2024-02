Valanghe | pericolo forte in Lombardia Cosa fare per evitarle E se vengo travolto?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Milano, 26 febbraio 2024 – Neve che continua a cadere su Alpi e Prealpi, temperature in aumento. Le condizioni “ideali”, purtroppo, per la formazione di. In tutta la, fatte salve le Prealpi varesine e l’Appennino pavese, il rischio è classificato al livello 4,. ComeSe c’è sempre una quota di rischio legata al caso, è chiaro che chiunque va in montagna, deve imparare a riconoscere le condizioni meteo in cui è più probabile che si formino distacchi di neve. In primis, quindi, bisogna imparare a interpretare i bollettini nivometeorologici e i bollettinidiffusi dai soggetti autorizzati. È consigliato anche informarsi, chiedendo lumi a guide alpine, esperti del Cai e volontari del Soccorso alpino. Più empiricamente è necessario ...