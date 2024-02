Val Fortore | Controlli dei Carabinieri | identificate 252 persone

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Settimana dideinella Val. Sanzioni e Sequestri Amministrativi,252Nell’ultima settimana idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno svolto specifici servizi di controllo e presidio del territorio nei comuni della Valparticolarmente mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori impiegando 60 pattuglie, identificando 252e controllando 184 veicoli. Nel corso deistradali i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni hanno elevato 12 sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo totale di 3.821 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 3 veicoli che circolavano ...

