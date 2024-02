Usa | soldato si dà fuoco davanti all’ambasciata di Israele | “Non sarò complice di un genocidio”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Il mio nome è Aaron Bushnell e sono unin servizio attivo presso l’Aeronautica militare degli Stati Uniti ma nonpiùdi un”. Queste le ultime parole di un militare statunitense deceduto a seguito delle ustioni riportate su tutto il corpo dopo essersi datodinella capitale Washington DC. Intorno all’una del pomeriggio di ieri, le 19,00 in Italia, l’uomo si è avvicinato a piedi alla rappresentanza diplomatica israeliana, filmando i suoi passi e le sue parole e con in tasca un contenitore di liquido infiammabile e un accendino. “Sto per compiere un estremo atto di protesta ma in confronto a ciò che il popolo della Palestina subisce per mano dei suoi colonizzatori non è affatto ...