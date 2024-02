Urgnano | morta nel sonno a 17 anni Camilla Ceresoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 –e la Bassa Bergamasca piangono. La giovane, studentessa di 17e appassionata di pallavolo, ènel, stroncata molto probabilmente da un malore che se l’è portata via nella notte fra sabato e domenica senza che lei nemmeno se ne accorgesse. La tragedia A scoprire il decesso – si legge su Prima Treviglio – è stata mamma Francesca, che verso il mezzogiorno di domenica si è recata in camera della figlia per svegliarla, non avendola ancora vista uscire dalla sua stanza. La ragazza aveva trascorso la serata con il fidanzato e aveva fatto rientro a casa verso le 23.30 di sabato. Era andata subito a dormire. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere. La madre, accortasi che la figlia non respirava, ha ...