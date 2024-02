Urgente | Mattarella sull' immigrazione manda in tilt la sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) «Èdefinire il nuovo patto per l'e l'asilo nell'Unione europea, è urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente». Così il presidente della Repubblica, Sergio, nella prima visita di un capo di Stato italiano a Cipro, dichiarando alla stampa insieme al presidente cipriota Nikos Christodoulides. «È importante stringere intese con i paesi di orgine e transito del flusso migratorio per collaborare per il miglioramento lì delle condizioni: a questo riguardo - sottolinea il capo dello Stato - il governo italiano ha lanciato il Piano Mattei per collaborare con i Paesi del continente africano in maniera che coinvolga l'intera Unione europea». Nel dialogo tra i due presidenti, trattati tutti i principali dossier internazionali: «Ho manifestato l'apprezzamento per la disponibilità di Cipro ...