Urbino | tre rigori | uno solo a segno Ma alla fine manda ko il K Sport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) GALLO 12 K-GALLO: Elezaj, Notariale, Baruffi, Del Pivo, Nobili, Paoli, Magnanelli (1’ st Vegliò), Dominici E., Bardeggia, Peluso (26’ st Peroni), Torelli. All. Lilli: Petrucci, Nisi, Tamagnini, Boccioletti (12’ st Pierpaoli), Bellucci (27’ st Rivi), Magnani, Cusimano, Giunchetti, Galante, Sartori, Montesi. All. Ceccarini Arbitro: Colazzo di Casarano Reti: 4’ st Torelli, 32’ st rig. Sartori, 49’ st Galante Note – Spettatori 700 circa; ammoniti Magnanelli, Magnani, Nobili, Del Pivo, mister Ceccarini; 30’ st espulso Nobili per fallo da ultimo uomo; 33’ st espulso Rastelletti dpanchina; Angoli: 6-4; rec:: 2’+5’ Bella partita quella andata in scena allo Spadoni, dove le due squadre hanno regalato buone trame di fronte a settecento persone. La prima occasione è di marca ospite con ...