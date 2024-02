Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 26 02 24

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E niente, questa stagione dinon me la vuole proprio regalare ‘na gioia, oh. Manco il tempo di farmi appassionare alla ship dei Russanti (crasi che col senno del poi effettivamente suonava un po’ profetica, pensandoci…) che ‘sta barca è già mestamente naufragata. Sigh. Le prime interazioni tra Ernesto Russo e Barbara De Santi mi erano sembrate così strambe e surreali, con lui decisamente malizioso e lei – notoriamente molto più ingessata – in assoluto imbarazzo di fronte al cavaliere, che mi incuriosiva capire dove sarebbe andata a parare la loro frequentazione. Loro ce l’avevano prospettata come una versione casereccia di 50 sfumature di grigio, con la professoressa totally in balìa del discolo che inneggia all’amore libero, e invece si è rivelato un triste remake di Misery non deve morire, con lei sua fanatica ammiratrice e lui che ...

Programma settimana sport invernali: torna il biathlon, sci alpino negli USA e a Kvitfjell, fondo, salto, snowboard: SCI ALPINISMO - Coppa del Mondo, Schladming (AUT): vertical race Uomini e Donne (alle 16:15) SALTO CON GLI SCI - Coppa del Mondo, Lahti (FIN): HS130 trampolino grande Uomini (alle 17:00) SCI ALPINO - ...eurosport

Steccato di Cutro, il sindaco di Corigliano-Rossano: non è umano restare indifferenti: Ci sono Uomini e Donne, bimbi ed anziani, che stanno morendo sotto le bombe in Est Europa ed a Gaza, oppure in mare, inseguendo una speranza, come accadde esattamente un anno fa a largo di Steccato di ...cosenzapost

Per Matthieu Blazy, Bottega Veneta è quotidianità: Sulla passerella con finitura in legno scottato hanno sfilato Uomini e Donne con capi belli, quotidiani e desiderabili in cui l’abbellimento è ridotto al minimo. Lo stilista francese al timone ...quifinanza