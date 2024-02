Uomini e Donne | ex corteggiatrice sbotta dopo le critiche sul suo fisico | “Ma avete idea dei danni che provocate?”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un’exdiè stata presa di mira sui social per il suo aspetto. Stiamo parlando di Chiara Rabbi, ex fidanzata (nonché scelta) dell’ex tronista Davide Donadei: L’influencer, qualche giorno fa, ha condiviso su Instagram un video in cui indossava una gonnellina e un paio di stivali alti e pronta è stata la critica di un’utente che le ha scritto: Stai attenta a piegare la gamba mentre sei girata di spalle, ti si evita tutta la cellulite dietro la gamba. Chiara ha subito replicato, pubblicando lo screen del momento in cui nel video le si evidenzia la cellulite: Sì, ho la cellulite. Sono una donna e ho la cellulite anche se mi prendo cura del mio corpo ci sono giorni e giorni ma Sti Ca**i! Cammino con le mie gambe, scrivo con le mie mani, vedo, ascolto e parlo, posso cantare e ridere ...

Giorgio Armani e il commento su Giorgia Meloni: "Mi secca vederla così in Europa, ha un bellissimo viso": Io sono stufo di vedere una matta che gira in mutande in via Montenapoleone a Milano. Donne trasformate in un oggetto del desiderio e se c’è un 50% degli Uomini che le ama così, c’è un 50% che dice di ...notizie.virgilio

Dux Pink al Teatro Elicantropo,: Un monologo che ricolloca le Donne al fianco degli Uomini nella determinazione dei grandi eventi storici. Uno spettacolo che educa al racconto della Storia fuori dagli stereotipi di genere, mettendo ...ilmattino

I messaggi anti-pirateria hanno l'effetto contrario, spingono a piratare di più: I risultati della ricerca, pubblicati sul Journal of Business Ethics, hanno evidenziato che, in seguito all'esposizione a tali messaggi intimidatori, gli Uomini sono risultati più propensi del 18% a ...tomshw