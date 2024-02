Unicusano | 180 borse di studio universitarie a totale copertura della retta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) - 26 febbraio 2024 - Un'opportunità unica per studiare gratis nella capitale con una delle 180dimesse in palio dall'Università Niccolò Cusano. L'ateneo romano ripropone l'iniziativa già nota come Click Days, rivolta ai diplomandi in corso (a.a. 2023/2024) presso un istituto superiore sito sul territorio italiano. Dal 2014, infatti, la Cusano assegnadiuniversitaria per ben 5 anni; investendo – per ogni iniziativa click days – oltre 3milioni di euro nella formazione dei giovani. “Con questa iniziativa vogliamo ridurre il tasso di abbandono degli studi dopo il diploma e dare un'opportunità concreta ai giovani che desiderano investire sul proprio futuro ...