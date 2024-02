Un’Atalanta così così | rigore generoso | ma teniamoci stretto questo punto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Eccomi di rientro dalla trasferta di San Siro. Certamente unguadagnato, visto come sono andate le cose. Neanche il tempo di prendere posto e il Milan è in vantaggio. Uno strepitoso Leao inventa un gol da urlo superando due dei nostri e mettendo alle spalle di Carnesecchi un diagonale all’incrocio. Per fortuna sarà l’unico acuto del primo tempo del portoghese. Ma noi fatichiamo, non siamo la solita Atalanta pimpante e volitiva. Sugli spalti c’è un po’ di scoramento, la manovra non scorre come al solito e c’è chi è preoccupato per il prosieguo dell’incontro. Ma ci pensa Giroud a risolvere la situazione: no, non per i suoi, ma commettendo un fallo su Holm in area rossonera e Orsato, richiamato dal Var, assegna ilper noi. Onestamente un po’, ma ce lo prendiamo. E soprattutto se lo prende RoboKoop che fredda ...