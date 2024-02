Una voce per San Marino | i Jalisse non salgono sul palco a ritirare il premio | caos in diretta Poi intervengono sui social | “Ecco che cosa è successo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024)a Unaper San. Il programma che ha decretato la vittoria dei Megara, che andranno così a rappresentare la Repubblica all’Eurovision, è stato segnato da alcuni intoppi nel corso della serata. Uno di questi riguarda la mancata presenza deiche avrebbero dovutoilcome Best Look. Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, conduttori dell’evento, si sono trovati a fare i conti con imprevisti non facili da gestire. “Ma dove sono?” si è chiesto Biggio a proposito dei“Qualcuno li ha visti?dobbiamo fare adesso?vi aspettiamo. Andate a cercarli vi prego. Andiamo ai secondi classificati o al prossimo? Ci stanno facendo dei gesti e non capiamo. Non è mai ...