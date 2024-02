Una grande pasticceria di Roma lancia una linea vegetale Le altre quando seguiranno l' esempio?

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) È l'insegna di riferimento a Garbatella, zona verace diSud, e ora si fa sempre più inclusiva grazie a una nuovadi dolci vegetali, per poter accontentare proprio tutti: Nero Vaniglia ha mantenuto fin dall’inizio l’aspetto e l’animo didi quartiere, ma offrendo una proposta di gran livello, con ingredienti naturali, materie prime ricercate (caffè compreso) e una tecnica che negli anni si è affinata sempre di più (specialmente per i grandi lievitati e i cornetti). Al comando c’è Giorgia Grillo, che a otto anni dall'apertura non ha resistito alla tentazione di creare torte e monoporzioni vegane. Giorgia Grillo Le torte vegane di Nero Vaniglia La proposta è partita il 20 febbraio 2024, appena un mese dopo il Sigep, fiera durante la quale l’artigiana ha scoperto unadi addensanti vegetali ...