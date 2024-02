Una fucina di giovani chef | artigiani e agricoltori ha cambiato tutto | l' inaspettata riscossa gastronomica dell' Umbria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’non ha mai avuto un ruolo centrale nella geopoliticaa ristorazione italiana, specie in quella di fascia “alta”. Regione piccola, isolata, con una popolazione storicamente poco avvezza a investire nel “mangiar fuori” e un tessuto industriale limitato che non sostiene il settore. Perché certe tavole si frequentano per il gusto di farlo, ovviamente, ma senza una clientela business è dura far tornare i conti. Per questo, quello che è successo negli ultimi anni ha’incredibile. Come se qualcuno avesse innescato una miccia, dando vita a una serie di aperture di qualità numericamente fuori scala, capaci di stravolgere l’identità stessa e la percezioneesternaa regione. Mauro Stopponi e sua moglie Anna Rita Simoncini: insieme alle figlie Serena e Chiara guidano i Sette ...