Una donazione può bloccare un pignoramento? La verità da conoscere

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Capiamo se unapuò essere un escamotage da utilizzare per fermare un. Niente bene niente, funziona così? Ilimpedisce l’utilizzo di un bene e ne predispone la vendita all’asta per ripagare il debito del contribuente che non ha versato quanto dovuto. Unaè una possibile soluzione? Stop al, basta donare (Informazioneoggi.it)Nel timore che la casa, ad esempio, possa essere messa all’asta il debitore la dona al figlio o ad un parente per evitare di perdere l’immobile. Può essere questa la soluzione da mettere in atto? La Legge lo consente e servirebbe a raggiungere lo scopo? Iniziamo subito con il dire che il creditore può pignorare un’abitazione anche se prima casa, pure in presenza di un debito di importo basso e se ...