Una difesa da record Beukema e i suoi fratelli | Thiago ha alzato il muro per il sogno Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "La prima regola per vincere i campionati è subire meno gol di tutti", scrisse qualche anno fa Max Allegri nel suo vademecum, in forma di libro, sulle regole d’oro che governano il rettangolo verde. Difficile dargli torto guardando oggi ai numeri della capolista Inter: nessuno, in serie A, fin qui ha subito meno gol dei 12 incassati dalla squadra di Inzaghi. Ma nella graduatoria delle fasi difensive più virtuose del campionato non poteva certo mancare il Bologna di Motta. I rossoblù, pur essendo stati scalzati al terzo posto dal Torino (impegnato oggi sul campo della Roma), da agosto brillano per impenetrabilità. Lo certificano non solo i 23 gol subiti e gli 11 ‘clean sheet’ messi a referto, ma anche le sole 4 sconfitte fin qui fatte registrare in campionato: solo Inter e Juventus negli ultimi sei mesi hanno perso un minor numero di partite. E’ un segreto di Pulcinella che la ...