Una bandiera per il | cessate il fuoco

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un enorme telo multicolore disteso per terra. Intorno, una piccola folla di uomini, donne, bambini. C’è chi sventola una, chi impugna un cartello, chi addirittura si è vestito con i colori della pace. Quattordici di loro, grandi e piccoli, reggono con le mani un foglio su cui è scritta una lettera, formando la frase ‘il’. E’ l’appello lanciato dall’Università per la Pace, che con enti e associazioni, tra cui Anpi, Cgil, Cisl, Uil, ieri pomeriggio ha organizzato una manifestazione in piazza Roma per dire no alla guerra, con ovvio riferimento a Palestina e Ucraina. Il presidente Mario Busti: "Il senso del presidio è quello di sentire, conoscere e condividere con tutta l’empatia possibile il dolore delle vittime, per impegnarci di più a far cessare la follia di ogni guerra". Anche testimonianze di bimbi ucraini e ...