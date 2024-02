Un Posto al Sole | anticipazioni 26 02-01 03 24 | paura per Manuel

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unal(Us Rai)perad Unal: il bambino è stato rapito dalla camorra? Maggiori dettagli nelleche seguono. La soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su Rai Play.Unalda lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo 2024rapito dai camorristi? Rosa si accinge a cominciare la sua giornata lavorativa a Palazzo Palladini, ma scopre chenon è andato a scuola. Che sia finito tra le mani dei camorristi di Angelo Torrente? Luca confessa a Giulia di aver avuto un altro passaggio a vuoto, dimenticando aperta la porta del frigorifero, ma la ...