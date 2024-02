Un indirizzo gioiello dove dormire a Marrakech

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il centro dirispecchia ancora oggi perfettamente l’immaginario confuso, polveroso e chiassoso che abbiamo in Europa dei mercati africani e marocchini. Che si tratti dei nuovi crocevia appena fuori le mura o delle vecchie viuzze della Kasbah, l’obiettivo del turista straniero appena atterrato sarà fin da subito sopravvivere ai mille mila motorini, auto, car, biciclette, ciclomotori che si condensano a tutta velocità sollevando cumuli di terra e smog. Non a tutti infatti piace vivere questa dimensione dal mattino a notte fonda alloggiando in uno dei riad della Medina. Il fascino è indiscusso, le albe restano uniche tanto quanto quelle visibili dagli hotel situati appena fuori dalla città ma indubbiamente odori, promiscuità, folle sono quanto di bello e tipico questo luogo preserva. Non tutti gli hotel di lusso, specialmente le grandi catene internazionali, ...