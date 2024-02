Un concorso in magistratura ad hoc riservato agli avvocati con dieci anni di esperienza | l’ipotesi che può entrare nel decreto Pnrr

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unstraordinario incon almenodi. Potrebbe essere questo, secondo quanto risulta al fattoquotidiano.it, il contenuto dell’articolo 26 del-leggeatteso oggi pomeriggio, dopo varie settimane di rinvio, sul tavolo del Consiglio dei ministri. La norma è intitolata “Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari” e la bozza non ne riporta il contenuto: al posto del dispositivo si legge soltanto “In attesa della proposta della presidente del Consiglio dei ministri“. Nelle scorse settimane il mondo delle toghe si era rivoltato controdi unai soli ...

