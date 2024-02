Un cervello rafforzato grazie alla tecnologia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La fantasia di riuscire a controllare gli oggetti intorno a noiforza del pensiero è tanto grande da essere paragonabile a quella di riuscire a librarsi in aria. E soprattutto, in un fu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Interviste d Moda Gioielli Tendenze Beauty Chi siamo: Il processo che rimodella i circuiti cerebrali attraverso lo sfoltimento delle connessioni neuronali dell’infanzia, infatti, prepara il cervello alla “specializzazione” necessaria all’età adulta.repubblica

Il potere in una prospettiva riformista: il nuovo libro dell’economista Alessandro Roncaglia: Il nuovo libro di Alessando Roncaglia, "Il Potere", è quasi una piccola “enciclopedia del sapere”, densa di riferimenti bibliografici, di illustrazioni con esempi tratti dalla storia, ma molti anche d ...firstonline.info

Leonardo, al via il progetto per il primo Space Cloud per la difesa con supercomputer nello spazio: Il progetto mira a portare supercomputer, intelligenza artificiale e servizi cloud nello spazio, sfruttando una rete di satelliti sicuri, per fornire capacità di calcolo e memorizzazione a enti govern ...firstonline.info