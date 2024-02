Un aiuto nel segno di Lucio Dalla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) C’è un modo di aiutare Mario e tanti altri bimbi che hanno malattie tare. "Mio figlio ha come una calamita – si commuove la madre Manuela –, ispira sempre tanto, tanto amore". Sabato, Mario sarà al teatro di Budrio, nel Bolognese, a pochi chilometri dal Sant’Orsola, dove hanno capito cosa aveva questo dolce bimbo. Per la serata la Fondazione Chops lavora in équipe con l’Associazione italiana per la sindrome di Pallister Killian. Ci sarà la presidentessa, Samantha Carletti, bolognese, che purtroppo ha perso il figlio per colpa di questa malattia rara. Si chiamava Giacomino. Lei si batte in memoria di suo figlio, sì, ma anche e soprattutto perché non ci siamo altri bambini che possano fare quella fine. L’appuntamento è alle 21, "c’è" è il titolo della serata.. Sarà un evento straordinario com ...