Ultim’ora Juventus | che guaio per Allegri | due titolari saltano il Napoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildisputerà il prossimo match casalingo contro lae proprio i bianconeri hanno comunicato due assenze per la gara del Maradona. Momento complicato in casa. Il doppio pareggio contro il Barcellona in Champions League e contro il Cagliari in campionato, ha minato le residue speranze rimaste di raddrizzare una stagione nefasta. Per la formazione di Francesco Calzona resta un solo imperativo: vincere le prossime sfide se si vuole ancora cullare il sogno di proseguire il percorso in Champions League (e quindi anche per la qualificazione al Mondiale per club del 2025, ndr), oltre che alla qualificazione alla Champions del prossimo anno, che vedrà un nuovo format allargato. Per questo i prossimi incontro saranno decisivi. Il primo pensiero deve essere giovo forza rivolto al campionato, con i prossimi due match da non ...

Ultim’ORA Juventus, concluso l’accordo per la sostituzione di Chiesa: Ultim’ORA Juventus, concluso l’accordo per la sostituzione di Chiesa Il mercato della Juventus contempla due possibili sostituti per Federico Chiesa nel caso in cui l’attaccante non rinnovi il contrat ...tuttomercato24

Nessuno come Allegri: 1002 volte in cui ha rovinato la giornata ai suoi haters: Con la vittoria di ieri contro il Frosinone, Massimiliano Allegri è diventato il primo allenatore a totalizzare 1002 punti in Serie A.calciostyle

PRIMA PAGINA - Tuttosport su Vlahovic: "Tenetevelo stretto": "Tenetevelo stretto" scrive Tuttosport in apertura su Dusan Vlahovic. Vittoria per 3-2 sul Frosinone per la Juventus grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Daniele Rugani al 95'. Dusan es ...tuttonapoli