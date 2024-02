Ultime Notizie Serie A | le parole di Gravina e Galliani

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24A,: «La riforma del calcio italiano è indispensabile»A, ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC. Monza,: «Di Gregorio alla Juve? Ecco cosa posso dirvi…»Monza, ecco le dichiarazioni dell’ad brianzolo. Un collaboratore di Juric pizzicato a Trigoria per spiare la Roma Disavventura per un collaboratore di Juric: scoperto mentre stava spiando la Roma a Trigoria durante la rifinitura. Rigore Milan Atalanta, l’analisi di Calvarese Calvarese e l’analisi sul rigore di Milan Atalanta: «Soglia d’intervento bassa». Atalanta, Gasperini: ...

Take Five: La sofferenza per l'inflazione è finita: I dati sull'inflazione provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone faranno da cornice alla settimana, mentre i policymaker si riuniranno per discutere su come riavviare il motore della c ...reuters

Il pagellone del lunedì: rassegnazione, crisi, polemiche e cinismo da grandi: Il fine settimana della Serie A ci consegna l'ennesima prova maiuscola di una capolista inossidabile, il passo indietro di una provinciale di lusso, una vittoria bugiarda, una panchina saltata e la co ...ilgiornale

UE: fake news, miti e realtà: A seguito del proliferare di fake news sull’Unione europea, in particolare attraverso i social media, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha deciso di fare un po’ di chiarezza.padovanews