Ultime Notizie Roma del 26-02-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno leche arrivano medioriente in primo piano isolato accettato di andare avanti con le trattative per la tregua dopo 141 giorni di guerra con Amazon Tu hai deciso di inviare una delegazione a Doha in Qatar è uno dei protagonisti della mediazione fra le parti da qui che negozio dovrebbe proseguire Dopo i primi segni positivi ottenuti a Parigi secondo le indiscrezioni filtrate ieri dalla capitale francese l’ipotesi su cui ci sarebbero accordati negoziatori di Stati Uniti e dietro casa dei Resinelli prevede un cesso del fuoco di 6 settimane e mezzo di una quarantina di ortaggi israeliani si tratterebbe di un compromesso per le posizioni di Israele in cambio di rilascio di centinaia di detenuti palestinesi che c’è l’allarme per la situazione Umanitaria nella Striscia ...