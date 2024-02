Ultime Notizie Roma del 26-02-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)dailynews radiogiornale venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco in studio era capace di intendere e di volere Alessia Pifferi la prendo penne che nel luglio 2022 ha lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo abbandonandola da sola in casa per stage lo ha stabilito la perizia psichiatrica firmata dallo psichiatra Forense elvezio pirfo depositate disposta dalla Corte d’Assise di Milano nel processo per omicidio volontario aggravato secondo il perito la donna non è stata affetta da disturbi psichiatrici maggiori non è portatrice di gravi disturbi di personalità in tante invece nelle due psicologhe del carcere di San Vittore delle schede per conoscere il nome del nuovo governatore della Sardegna che succederà a Christian Solinas fidarti sono Paolo truzzu candidato del centrodestra e San bertolde per il centro-sinistra ...