Ultime Notizie Roma del 26-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 febbraio 2024)dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio è in corso lo spoglio delle schede per conoscere il nome del nuovo governatore della Sardegna che succederà a Christian Solinas a sfidarsi sono Paolo truzzu candidato del centrodestra Alessandro per il centro-sinistra e Movimento 5 Stelle Renato Toro e Lucia Chessa entrambi con liste civiche l’affluenza alle urne domeniche ha fatto registrare una leggera flessione rispetto al dato del 2019 alle 22 aveva votato il 54% degli aventi diritto contro il 5309 di 5 anni fa contro le vostre manganellate piantedosi di metti di quello che si legge un cartello in piazza Beniamino Gigli adavanti al Teatro dell’Opera a pochi metri dal Viminale per la manifestazione promossa dalla rete degli studenti medi del Lazio dopo gli episodi avvenuti a Pisa con uno dei Manganelli da parte della polizia ...