Roma dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Corso lo spoglio per elezioni in Sardegna in queste ore ... (romadailynews)

Take Five: La sofferenza per l'inflazione è finita: I dati sull'inflazione provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone faranno da cornice alla settimana, mentre i policymaker si riuniranno per discutere su come riavviare il motore della c ...reuters

Il pagellone del lunedì: rassegnazione, crisi, polemiche e cinismo da grandi: Il fine settimana della Serie A ci consegna l'ennesima prova maiuscola di una capolista inossidabile, il passo indietro di una provinciale di lusso, una vittoria bugiarda, una panchina saltata e la co ...ilgiornale

UE: fake news, miti e realtà: A seguito del proliferare di fake news sull’Unione europea, in particolare attraverso i social media, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha deciso di fare un po’ di chiarezza.padovanews