Ucraina | oggi vertice all’Eliseo | Macron chiama leader europei al fianco di Kiev

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuelterrà26 febbraio a Parigi unin sostegno dell'al quale prenderà parte la maggioranza dei. Una ventina di capi di Stato e di governo riaffermeranno all'Eliseo la loro unità aldie contro l'aggressione militare lanciata due anni fa da Mosca. L'evento sarà aperto da un intervento in collegamento video di Volodymyr Zelensky. Assenti idei due Paesipiù riluttanti a sostenere l', ovvero l'Ungheria e la Slovacchia. L'obiettivo è ''rimobilitare ed esaminare tutti i mezzi per sostenere efficacemente l''', afferma l'Eliseo in una ...

Ucraina, Papa “Trovare soluzione diplomatica per pace lunga e duratura”: ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, con tantissime vittime, feriti, carestie, in un periodo terribilmente lungo e del ...lagazzettadelmezzogiorno

L'Ucraina chiude ai negoziati (ma è emergenza munizioni): Dopo il G7 di Kiev, il terzo anno della guerra in Ucraina parte come era finito il secondo. Con la Russia ad avanzare lentamente nel Donbass, con Volodymyr Zelensky a pietire il soccorso occidentale e ...ilgiornale

Zelensky: "Meloni dalla nostra parte": «Però ci sono tanti pro-Putin in Italia», si lamenta il presidente ucraino, e non è chiaro se ce l'abbia politicamente con la Lega o, più in concreto, con i propagandisti di professione per conto di ...ilgiornale