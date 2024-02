Ucraina | oggi vertice all’Eliseo | Macron chiama leader europei al fianco di Kiev

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Parigi, 26 feb. (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuelterrà26 febbraio a Parigi unin sostegno dell’al quale prenderà parte la maggioranza dei. Una ventina di capi di Stato e di governo riaffermerannola loro unità aldie contro l’aggressione militare lanciata due anni fa da Mosca. L’evento sarà aperto da un intervento in collegamento video di Volodymyr Zelensky. Assenti idei due Paesipiù riluttanti a sostenere l’, ovvero l’Ungheria e la Slovacchia.L’obiettivo è ”rimobilitare ed esaminare tutti i mezzi per sostenere efficacemente l’”, afferma l’Eliseo in una nota. ...

La guerra in Ucraina continua, negli ultimi mesi con attacchi sempre più cruenti. A Bergamo, però, la macchina degli aiuti fa sempre più fatica a ... (ilgiorno)

Ucraina, Papa “Trovare soluzione diplomatica per pace lunga e duratura”: ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo ricordato con dolore il secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, con tantissime vittime, feriti, carestie, in un periodo terribilmente lungo e del ...lagazzettadelmezzogiorno

L'Ue cerca nuove rotte commerciali dalla Cina: il Corridoio di mezzo attraverserà Caucaso e Turchia: Giocano un ruolo fondamentale non solo gli alti costi dell'energia, ma anche le crisi geopolitiche in corso, che influenzano le rotte commerciali globali: le guerre in Ucraina e a Gaza, gli attacchi ...it.euronews

