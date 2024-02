Ucraina | Mattarella | ' bene saldo impegno Ue a sostegno Kiev'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Nicosia, 26 feb. (Adnkronos) - "A due anni dall'inconcepibile aggressione della Federazione russa all'" occorre ribadire, "come ha fatto di recente il Consiglio europeo, ilpieno all', per ribadire quanto sia importante il rispetto dell'integrità territoriale, dell'indipendenza, della dignità di ogni Stato. Non è pensabile che un Paese vicino più forte e più grande voglia imporre la sua volontà di sottrarre territorio a un Paese vicino meno grande". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro a Nicosia con l'omologo di Cipro Nikos Christodoulides, registrando "sintonia piena con gli obiettivi della pace e del rispetto del diritto internazionale". "È un principio di carattere generale -ha ribadito il Capo dello Stato- e l'Unione europea fa ...