Ucraina | il deputato della Florida | “Basta aiuti | gli Usa devono difendere i propri confini”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) “Non darò nessuna spinta a quel piano, non finanzierò nulla”. IlrepubblicanoCory Mills è a favore dello stop agliall’. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, spiega che gli Usa non avrebbero neppure mai dovuto aiutare Kiev e che non voterà il pacchetto dise venisse portato in discussione. (Foto di Facebook) – notizie.com“Non avremmo nemmeno dovuto continuare a finanziare l’. La realtà è che sono stati allocati 114 miliardi di dollari ma nulla è stato mai fatto per individuare un sentiero per la pace o una strategia sul piano militare. Una guerra d’attrito con la Russia è un flop. In pratica questi soldi sono finiti in parte per alimentare la corruzione”. Cory Mills èdal 2023 ...