Uccide la moglie a coltellate in strada | poi si costituisce | la coppia si stava separando

L'omicidio a Barga, in provincia di Lucca . Dopo il delitto l’assassino, un uomo di 56 anni, si è costituitoL'omicidio a Barga, in provincia di Lucca : l'uomo ... (corrierefiorentino.corriere)

Uccide la moglie e chiama i carabinieri per costituirsi, il femminicidio a Fornaci di Barga vicino Lucca: L’ennesimo femminicidio è avvenuto attorno alle 17:30 di lunedì 26 febbraio in un appartamento in via Cesare Battisti, nella frazione del comune lucchese di Barga. Il posto è stato raggiunto dai ...notizie.virgilio

Uccide la moglie a coltellate, poi il pentimento: il killer si è costituito: I carabinieri sono intervenuti a Fornaci di Barga ( Lucca) dove, da quanto si apprende, un 56enne ha ucciso a coltellate la moglie e poi si sarebbe costituito.leggo

Brindisi-Milano dal 2 aprile tre voli al giorno: l’annuncio di Ita. E per l’estate quattro collegamenti con Roma: Ita Airways ripristina il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la prossima stagione estiva, accogliendo le istanze del territorio pugliese, a conferma dell'interesse della compagnia ...bari.repubblica