Tutto su Alessandra Todde | chi è la protagonista delle elezioni in Sardegna?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 febbraio 2024)è una figura poliedrica con una vasta esperienza nel mondo dell’imprenditoria, dell’ingegneria e del management, nonché nell’ambito della politica. È conosciuta principalmente per il suo coinvolgimento nel Movimento 5 Stelle (M5S) e per la sua candidatura alleregionali in. È importante notare chenon è solo sostenuta dal Movimento 5...